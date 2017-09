Par-ky Menen volleybalt in antiek theater

Menen werkt deze week de Yeticup af, een oefentornooi georganiseerd door volleyclub Orange in het zuiden van Frankrijk. Woensdag speelden de West-Vlamingen 2-2 gelijk tegen de thuisploeg, donderdag verloren ze met 3-1 van Ajaccio, de Franse bekerwinnaar van 2017.

De finaledag van het tornooi werd afgewerkt in het antieke theater van Orange. Het theater is ongeveer 2000 jaar oud en werd voor de gelegenheid omgebouwd tot een heus volleybalstadion, een impressionant kader dus.Par-ky Menen kon in tegenstelling tot woensdag op de finaledag wel winnen van de thuisploeg Orange. De eerste set werd een ware thriller in het voordeel van Menen: 27-25. Menen haalde ook de tweede set en daardoor de match binnen met een 25-15 overwinning. In de tweede wedstrijd bleek Ajaccio opnieuw te sterk. Setstanden waren 25-19 en 25-21.

Zaterdag komen de Menenaars terug naar België voor de start van de competitie op 23 september.