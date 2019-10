Paratriatleet Kim Plovier start in Hawaï

Paratriatleet Kim Plovier uit Brugge start volgende week in de Ironman van Hawaï. Plovier raakte in 2003 bij een auto-ongeval verlamd vanaf het middenrif, maar bleef sportieve doelen nastreven. Onze sportjournalist Jeroen Sap volgde zijn laatste training in België.

Volgende week zaterdag staan liefst 55 Belgen aan de start van de Ironman in Hawaï. Deze wedstrijd geldt als het officieuze wereldkampioenschap op deze afstand. Kim Plovier is een van de West-Vlaamse deelnemers. De Bruggeling is een paratriatleet, die zich een paar maanden geleden pas kwalificeerde in Luxemburg.

Plovier raakte in 2003 bij een auto-ongeval verlamd vanaf het middenrif. Toch wou hij niet bij de pakken blijven zitten. Eerst wou hij naar de Olympische Spelen in Rio, maar dat lukte net niet. Maar drie jaar later kreeg hij toch zijn slot voor Hawaï door als tweede te eindigen in de 70.3 van Luxemburg.

Hawaï moet het hoogtepunt worden van zijn triatloncarrière, maar is meteen ook het eindpunt. Na Hawaï trekt hij namelijk een streep onder zijn sportieve carrière. Volgende week zaterdag om 6 uur 35 lokale tijd begint Kim Plovier aan zijn grootste sportieve avontuur ooit.