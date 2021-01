Parcours BK veldrijden met extra heuvels en obstakels

Zondag is er in Meulebeke het Belgisch kampioenschap veldrijden. Door de coronamaatregelen zal dat zonder publiek zijn, maar er zijn nog andere gevolgen.

De renners kunnen het parcours niet verkennen, dat is verboden. Ze zullen het pas zondag dus voor het eerst kunnen zien. Wij mochten van de organisatie wel al eens een kijkje nemen. Domein Ter Borcht vormt net als bij de Berencross het decor en het blijft een behoorlijk snelle cross. Maar de organisatie heeft toch wat extra obstakels toegevoegd om een veelzijdige Belgische kampioen te krijgen. De gemeente heeft een nieuw perceel aangekocht. Daar zijn twee heuvels op aangelegd. Er is een zandbak, balkjes en een brug over het water. Er is maar één topfavoriet: Wout Van Aert. Maar ook Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout zullen hun ding kunnen doen.