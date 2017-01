Parcours BK veldrijden zo goed als af

Het parcours spreekt tot de verbeelding, want die ligt voor een deel in de Hippodroom en een stuk op het strand. Beide delen worden met elkaar verbonden door een indrukwekkende brug die over de Koningin Astridlaan loopt. En vandaag is trouwens de laatste hand gelegd aan het parcours.

De bedenker van het BK-parcours is Rik Debeaussaert, een man van vele oorlogen in het veldrijden. Samen met zijn ervaren ploeg zet hij de laatste nadars op het strand van Oostende. En dat gebeurt zonder plannetje. "Het zit in mijn hoofd. Ik zeg daar komen ze, daar komen ze, alles zit in mijn hoofd", zegt Debeaussaert.

Het gevarieerde parcours is zo’n 2 en een halve kilometer lang. Maar vooral die steile en hoge brug spreekt tot de verbeelding. Die heeft een hellingsgraad van 21 graden, een Kemmelbergje aan zee. Mocht er te veel wind zijn om veilig de brug op en af te kunnen, dan is er ook een alternatief. Maar ’t ziet er allemaal goed uit.