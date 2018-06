Parcours en programma BK tijdrijden Anzegem bekend

In de gemeente Anzegem wordt op donderdag 21 juni BK tijdrijden georganiseerd.

Het parcours en het programma werden vandaag voorgestel. Het BK tijdrijden wordt het tweede in een reeks van vier Belgische kampioenschappen op Anzegemse bodem. De kers op de taart volgt in 2020 met het BK op de weg.

Programma

De eliterenners zonder contract werken op de middag in en rond Anzegem twee ronden van 14,4 vlakke kilometers tegen de klok af. Daarna is het de beurt aan de eliterenners bij de vrouwen. Zij leggen eveneens 28,8 kilometer af. Titelverdedigster Ann-Sophie Duyck zal als laatste van start gaan. Tot slot starten de eliterenners met contract bij de mannen om 15u. Zij leggen drie ronden of 43,2 kilometer af. Yves Lampaert (Quick-Step Floors) verdedigt zijn titel en mag als laatste van het startpodium rijden.

Het BK tijdrijden is het tweede Belgisch kampioenschap dat door de vzw Anzegem Cycling wordt georganiseerd. Vorig jaar zette de vzw ook al het BK tijdrijden bij de jeugd op touw. Volgend jaar vindt in Anzegem dan weer het BK op de weg bij de jeugd plaats. Maar de inwoners van Anzegem kijken vooral uit naar 28 juni 2020.

Dan strijden de eliterenners bij de vrouwen en de mannen er namelijk om de driekleur op de weg.