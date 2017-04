Parijs-Roubaix niet in gevaar voor Keukeleire

De Bruggeling moest zondag ziek forfait geven voor de Ronde van Vlaanderen, maar voelde zich gisteren al stukken beter. "Parijs-Roubaix lijkt me niet in gevaar," zegt hij. Keukeleire kreeg in de nacht van zaterdag op zondag maag-en darmproblemen. "Ik heb niet geslapen die nacht. Er zat niets anders op dan forfait te geven. Ook zondag was ik nog heel zwak en deed mijn maag nog vreemd. Pas zondagavond heb ik voor het eerst iets kleins kunnen eten. Vanmorgen (gisteren nvdr) ben ik met honger opgestaan. Dat voelde goed en ik heb ook alles kunnen binnenhouden, daarna twee uurtjes getraind en ook nu voel ik me goed. Mijn maag doet weer normaal, ik hoop en denk wel dat het ergste achter de rug is."

Achillespees

Forfait geven voor de Ronde, amper een week nadat hij met een tweede plaats in Gent-Wevelgem zijn uitstekende vorm etaleerde, het deed pijn. "Natuurlijk is dat niet fijn. Ik voelde me echt goed. Mijn achillespeesblessure was zo goed als van de baan. Het probleem dook op na Gent-Wevelgem, wellicht omdat mijn zadel een beetje gezakt was en dat probleem ook in de eerste rit van de Driedaagse nog niet was opgelost. Een verkeerde positie op de fiets lag dus aan de basis. Het feit dat ik nu de Ronde niet heb gereden is op dat vlak misschien nog wel goed. Op die manier kreeg die achillespees nog wat extra rust."