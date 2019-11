Patrick Sercu geëerd op Zesdaagse van Gent

Izegemnaar Patrick Sercu was een echte legende in de wielerwereld, om niet te zeggen de beste baanwielrenner die we ooit hadden. Elf keer won hij in Gent, en daarna organiseerde hij zelf nog decennia lang de Gentse Zesdaagse. Dit jaar wordt de Zesdaagse voor het eerst zonder hem georganiseerd. Zoon Christophe staat, na het overlijden van zijn vader, voor het eerst alleen in voor het sportieve gedeelte van de koers.

De Grote Prijs Patrick Sercu

Om de wielerlegende op een gepaste manier te herdenken, werd er een ploegenkoers die zijn naam draagt, gereden. Dat was namelijk Sercu's favoriete onderdeel. De Koning van 't Kuipke, Iljo Keisse, wilde deze eerste memorial zielsgraag winnen ter ere van Patrick. En zo geschiedde: het duo Cavendish - Keisse pakt de zege in de Grote Prijs.

