Paul Lietaer wint de Historic Rally van Ieper

Paul Lietaer heeft de Historic Rally van Ieper gewonnen. In zijn Opel Ascona was de Heestertnaar over de 9 klassementsproeven 22” sneller dan de BMW M3 van Pieter-Jan Maeyaert. Fredericq Delplace in een Porsche werd derde.

Na 27 edities samen met de moderne wagens, wordt de Ypres Historic Rally nu afzonderlijk verreden, met opnieuw de Ieperse Markt als centraal hart van de rally. Zoiets als ‘back to the good old days’. Op vrijdagavond werd de openingsproef in het donker verreden in Boezinge.

Ook gisteren werd er gereden, het parcours neemt daarbij de piloten mee naar de regio van Braine-le-Comte. Op zondag wordt de wedstrijd rond de middag afgesloten, na nog een laatste intense en sportief uitdagende ochtendetappe. De Grote Markt van Ieper vormt opnieuw het decor van het gesloten wagenpark.