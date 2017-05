Pech houdt aan: Vandoorne valt uit in GP van Spanje

Op het circuit van Catalonië nabij Barcelona haalde de vanop de pole gestarte Hamilton het voor Sebastian Vettel (Ferrari). De Duitser nam na blitzstart de leiding en reed een hele tijd aan kop maar moest finaal na een boeiende strijd toch de winst aan Hamilton laten. Voor de drievoudige wereldkampioen is het de 55e zege uit zijn carrière, de tweede dit seizoen (na China). In de tussenstand van het wereldkampioenschap blijft Vettel wel leider met 6 punten voorsprong op Hamilton. De Australiër Daniel Ricciardo (Red Bull) vervolledigde zondag het podium. De Mexicaan Sergio Perez (Force India) werd vierde, diens Franse teamgenoot Esteban Ocon vijfde.

Motorwissel

Stoffel Vandoorne (Mclaren) haalde de finish niet. De West-Vlaming moest na een motorwissel, net als tijdens de vorige GP in Rusland, als twintigste en laatste starten. Na een foutloos begin schoof Vandoorne meteen enkele plaatsen op. In de 34e van 66 rondes kwam Vandoorne, op dat moment zestiende, bij het nemen van een bocht in aanraking met de Williams van Felipe Massa en zat zijn wedstrijd erop. Vandoorne kon dit seizoen alleen nog maar in Australië (13e) en Rusland (14e) finishen.

Fernando Alonso, de Spaanse teamgenoot van Vandoorne, startte na zijn knappe optreden in de kwalificaties als zevende. Hij verloor bij de start enkele posities. De tweevoudige wereldkampioen werd uiteindelijk twaalfde.

Oververhitte motor

Voor de Nederlander Max Verstappen (Red Bull) en de Fin Kimi Räikkönen (Ferrari) werd het een GP om snel te vergeten. Zij kwamen al in de eerste bocht met elkaar in aanraking en moesten allebei opgeven. Max Verstappen won vorig jaar in Spanje als jongste rijder ooit (18 jaar en 228 dagen) een Formule 1-race. Ook de Fin Valtteri Bottas, teamgenoot van Hamilton, haalde de finish in Barcelona niet. De laureaat van de GP van Bahrein staakte de strijd met een oververhitte motor.

Over twee weken (28 mei) wordt met de Grote Prijs van Monaco de zesde WK-manche afgewerkt.