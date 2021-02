Pedersen schrijft de 73ste Kuurne-Brussel-Kuurne op zijn naam

De 25-jarige Deen haalde het na een sprint met een omvangrijke groep voor de Fransman Anthony Turgis en de Brit Thomas Pidcock. De Italiaan Matteo Trentin sprintte naar de vierde plaats voor Jenthe Biermans. Het werd meteen de eerste zege van het seizoen voor de wereldkampioen van 2019 nadat hij eerder dit jaar als derde eindigde in de openingsrit van de Ster van Bessèges.

Kopgroep met vier

Na 22 kilometer vormde zich een kopgroep met vier renners. Daar maakten Ludwig De Winter, Maciej Bodnar, Patrick Gamper en Artyom Zacharov deel van uit. Wat verderop sloten ook Tom Paquot en Jonas Iversby Hvideberg voorin aan waardoor we zes vluchters kregen. Op de Volkegemberg, de tweede helling van de dag na 35 kilometer koers, was de voorsprong van de kopgroep al opgelopen tot 7:15. Meteen begon het peloton te knagen aan die achterstand.

Bij de passage van de Kanarieberg, op 87 kilometer van de finish, trok Mathieu van der Poel himself in de tegenaanval. Jhonatan Narvaez sprong mee met de Nederlandse kampioen. Ook Victor Campenaerts trachtte naar het wiel van Van der Poel te rijden maar de werelduurrecordhouder slaagde niet in zijn opzet en werd, na de beklimming van de Hotond, weer opgeslokt door het peloton.

Jacht op van der Poel

Jenthe Biermans ging dan op zijn beurt jacht maken op MVDP. Die actie werd in aanloop naar de Oude Kwaremont, de voorlaatste helling van de dag op 60 kilometer van de eindmeet, tenietgedaan door de grote groep. Op de top van die bult vervoegde het duo Van der Poel-Narvaez de kopgroep. Een eerste deel van een versplinterd peloton volgde daar op anderhalve minuut.

Mathieu van der Poel ging op de Kluisberg nogmaals versnellen. Enkel Jhonatan Narvaez, Jonas Iversby Hvideberg en wat later Patrick Gamper met Artyom Zacharov konden meeglippen. Achter hen een groep met 21 waarin onder andere Jasper Stuyven, Greg Van Avermaet, Kasper Asgreen, John Degenkolb, Oliver Naesen, Thomas Pidcock, Matteo Trentin, Sören Kragh Andersen, Dylan Teuns, Bert Van Lerberghe, Tiesj Benoot en Bryan Coquard figureerden.

Van der Poel en co mochten de enige plaatselijke ronde van 15 kilometer aansnijden met een voorsprong van 25 seconden op de groep Stuyven, een minuut op een tweede groep, 15 renners sterk, met daarbij onder andere oud-wereldkampioen Mads Pedersen. Met nog 11 kilometer voor de boeg smolten die twee groepen achter de leiders samen. Kasper Asgreen versnelde en die actie zorgde ervoor dat op anderhalve kilometer van de eindmeet op de Brugsesteenweg voorin alles samenvloeide.

Stuyven

Jasper Stuyven, winnaar in 2016, trok de sprint furieus aan voor Mads Pedersen. Die lead-out rondde de Deen netjes af en hierdoor volgt hij zijn landgenoot Kasper Asgreen op als eindlaureaat. Met deze zege vegen Mads Pedersen en Jasper Stuyven alvast de mindere prestatie van de Trek-Segafredoploeg zaterdag in de Omloop Het Nieuwsblad helemaal weg.