Persoon deelt rake klappen uit maar is wereldtitel kwijt

Delfine Persoon heeft zaterdag de belangrijkste kamp in haar carrière verloren. In de Madison Square Garden van New York moest de 34-jarige West-Vlaamse nipt op punten de duimen leggen voor de Ierse Katie Taylor. Na de kamp voelde Persoon zich onrecht aangedaan.

Twee kamprechters gaven Taylor met 96-94 licht het voordeel, de derde had een 95-95 draw gezien. De 32-jarige Taylor is nu de onbetwistbare nummer een van de wereld bij de lichtgewichten (-61,235 kg). De titels bij de WBA, WBO en IBF had ze al in handen, die van de WBC neemt ze over van Persoon.

Bestolen

Na een geweldige kamp, reclame voor het vrouwenboksen, mocht Persoon zich toch wel bestolen voelen. In een geanimeerde eerste van tien rondes van twee minuten had Taylor licht de bovenhand. Persoon toonde aanvankelijk wat te veel respect, maar deelde vanaf de tweede ronde rake klappen uit. Tegen de snellere en technisch meer begaafde Taylor maakte Persoon er een fysieke strijd van. Ronde twee en drie waren voor haar.

Gered door de bel

Taylor wist niet wat haar overkwam, terwijl Persoon nauwelijks een stap terugnam. Pas in de zesde ronde kwam een gehavende Taylor weer boven water. Vanaf de achtste ronde zette Persoon weer agressief de voet op het gaspedaal, Taylor moest alles bovenhalen om in het gevecht te blijven, werd in de tiende ronde door de bel gered en won dan toch op punten.

Gejouw in publiek

Persoon vreesde vooraf dat de Amerikaanse kamprechters niet helemaal objectief zouden zijn en lijkt gelijk gekregen te hebben. Ook het publiek, dat in Madison Square Guarden aanvankelijk als één man achter Taylor stond, begreep het verdict niet. Zij hadden hun favoriete eigenlijk zien verliezen en dus was er naast gejuich, ook veel gejouw.

"Het was heel close", reageerde Taylor. "Maar ik denk dat ik toch genoeg gedaan heb om te winnen. Persoon is wel een geweldige kampioene. Nooit eerder ben ik zo diep moeten gaan. Het was het moeilijkste gevecht van mijn carrière. Ik ben zeker tot een rematch bereid." Persoon had de arena dan al in tranen verlaten.

Persoon leed haar tweede nederlaag, de eerst dateerde van 2010. Daar staan 43 zeges, waarvan 18 met KO, tegenover. De wereldtitel bij de WBC had ze sinds april 2014 in handen. Zaterdag zette ze die voor de tiende keer op het spel. Taylor blijft in 14 profkampen ongeslagen, 6 keer won ze met KO.

Delfien Persoon won zonder twijfel rondes 1, 2, 8, 9 en 10. De 5e heel moeilijk aan iemand toe te kennen. Was een geweldige kamp, maar soms hangt aan jurering te veel een geur van corruptie. Taylor geeft na kamp zelf toe dat ze niet zeker was van winst. — Karl Vannieuwkerke (@Vannieuwkerke) June 2, 2019

Congratulations Ireland’s Katie Taylor! What a battle that was from two warrior women.

It has rematch written all over it.

Rematch in Ireland!

Katie’s Frazier, Delfine Persoon!

Wow — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) June 2, 2019

Sorry, but imo Delfine Persoon deserved the decision win over Katie Taylor tonight, there needs to be a rematch asap #TaylorPersoon #Boxing #JoshuaRuiz — Pound 4 Pound Boxing Report (@p4pboxingreport) June 2, 2019