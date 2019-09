Persoon: "kamp in Oostende is start naar rematch tegen Taylor"

Delfine Persoon bokst op 11 november voor eigen West-Vlaams publiek: in de Versluys Dôme in Oostende. Ze is daarbij het mislopen van de wereldtitel tegen Katie Taylor nog niet vergeten.

Persoon liep de wereldtitel mis in New York, tegen Katie Taylor, na een omstreden verdict van de jury. Dat is Persoon nog niet vergeten. Ze wil een rematch tegen Taylor, maar wil daar wel grondig naartoe werken. Het boksgala op 11 november in Oostende is de eerste stap in de weg daar naartoe.

Het boksgala in de Versluys Dôme is op 11 november, met drie amateurkampen en vijf profkampen. (lees verder onder de foto)

Toch Olympische Spelen?

De Olympische Spelen in Tokyo volgend jaar liggen nog open voor Persoon, een beslissing daarover neemt ze in november.

Lees ook: