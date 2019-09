Persoon kampt in Oostende

Delfine Persoon bokst op 11 november voor eigen West-Vlaams publiek: in de Versluys Dôme in Oostende. Ze is daarbij het mislopen van de wereldtitel tegen Katie Taylor nog niet vergeten.

Persoon liep de wereldtitel mis in New York, tegen Katie Taylor, na een omstreden verdict van de jury. Dat is Persoon nog niet vergeten. haar eerste wedstrijd daarna wordt dus voor eigen publiek, in Oostende. Dan bokst Persoon tegen de Nigeriaanse Helen Joseph.

Deze keer kampt het lichtgewicht (-61,2 kg) in een lagere gewichtsklasse dan gewoonlijk, de "supervedergewichten". Daarvoor moet de boksster nog een kleine twee kilogram afvallen. Persoon wil nummer één worden in deze gewichtscategorie om zo meer kans te maken op een rematch tegen Taylor. Al lijkt die kans erg klein volgens Persoon. "Ze heeft nu al vier kampen op de agenda staan en niemand neemt contact op met ons. Zolang dat niet gebeurt komt er natuurlijk geen rematch", aldus Delfine Persoon

Het boksgala in de Versluys Dôme is op 11 november, met drie amateurkampen en vijf profkampen. (lees verder onder de foto)

Toch Olympische Spelen?

De Olympische Spelen in Tokyo volgend jaar liggen nog open voor Persoon, een beslissing daarover neemt ze in november.

