Persoon na Dubai: ‘Geen onsportief gedrag of beginnersfout'

Al in de eerste ronde kreeg ze haar tegenstander Kerwat tegen het canvas, maar omdat de scheidsrechter volgens Persoon niet meteen tussenkwam, ging ze nog even door. 'Ze zeggen altijd dat je mag boksen tot de scheidsrechter reageert', zegt Persoon. 'In het boksen is dat zo, in het judo ook. Je moet altijd je dekking houden of je verdedigen totdat de scheidsrechter 'stop' of 'break' zegt. En je ziet duidelijk dat de rechtse slag erop zit, dat Kerwat begint te wankelen, ze staat maar half, ik zet een stap achteruit, en je ziet mij half kijken naar de scheidsrechter, maar hij reageert gewoon niet. De scheidsrechter was niet bij de les.'

'Geen onsportief gedrag of beginnersfout'

Van onsportief gedrag of een beginnersfout is er volgens Persoon dan ook helemaal geen sprake. 'Gelijk welke bokser die op dat niveau bokst en die een killerinstinct heeft, gaat op dat moment dat doen. Anders wil je niet winnen. Dat is die rush die je in je hebt, die adrenalinestoot. En dat moment zegt dat killerinstinct 'ik moet winnen' en dan ga je er gewoon voor.'

Rematch of kamp voor wereldtitel?

De kamp eindigde zonder winnaar. ’t Is nog niet duidelijk of er nu een rematch komt, of meteen een kamp voor de wereldtitel, mogelijk in mei volgend jaar. 'We hebben gehoord dat ik officieel de uitdager blijf omdat het een 'no-contest' is. Dat wil zeggen dat er geen winnaar is. Geen 'match nul' dus. Dus blijf ik wel de officiële uitdager van Alycia Baumgardner. Ik hoop alleen dat die kamp er komt', besluit Delfine Persoon.

