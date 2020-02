Persoon op de sukkel met hernia

Persoon heeft sinds een tweetal weken last van een hernia. Hierdoor heeft ze geen kracht meer in haar linkerarm. Binnen twee weken ging ze boksen in Londen op het olympisch kwalificatietoernooi voor Tokio. Persoon hoopt dat haar rug snel betert, want ze had toegeleefd naar het evenement. Als ze forfait moet geven voor Londen kan ze zich nog altijd later op het jaar in Parijs kwalificeren voor de Olympische Spelen.

Eerder op de dag moest Oshin Derieuw uit Kuurne al forfait geven voor het kwalificatietornooi en de Olympische Spelen door een knieblessure.

