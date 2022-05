Persoon wint in Abu Dhabi en mag hopen op wereldtitelkamp

Supporters volgen kamp in Gits

Op het thuisfront waren er heel wat supporters samen gekomen om de kamp van Persoon te volgen. Café Yin-Yang in Gits stroomde vol met fans voor Delfine. (Lees verder onder de foto).

Persoon haalt kamp binnen in tweede deel

Persoon en Mekhaled maakten er een kamp van om u tegen te zeggen. Al was ze pas ter elfder ure in Abu Dhabi, Persoon liet er geen twijfel over bestaan dat dit de kans was die ze wilde grijpen. In het voorprogramma van Mayweather nam Persoon absoluut het voortouw. Mekhaled had nog niet verloren in haar vijftien kampen en onderging de storm die Persoon veroorzaakte, maar kon van uit de dekking ook af en toe gericht terugslaan.

Halfweg was er nog geen duidelijkheid bij de jury, waarop Persoon nog een versnelling hoger schakelde. Mekhaled kon hier onvoldoende een antwoord op vinden. Persoon nam absoluut het initiatief, en dat overtuigde de jury die haar na tien ronden unaniem als overwinnaar aanduidde: 97-94, 97-93 en 96-94.

Zo wint Persoon de WBC-Silver belt bij de supervedergewichten. Ze hoopt zo dat ze kans maakt, op haar 37e, op een kamp tegen de huidige wereldkampioene in die klasse: Alicia Baumgartner. Voor Persoon - die haar carrière wil afsluiten met een hoogtepunt - een ultieme droom.