Petegem te sterk voor Westhoek

Bij aanvang van de wedstrijd stonden bij Westhoek maar liefst zes nieuwe spelers op het veld. Na drie minuten kwam de eerste grote combinatie, en meteen ook de eerste goede kans voor de thuisploeg. Het eerste doelpunt, daarentegen, kwam van de bezoekers: Derwouts knalde de 0-1 in de netten.

Hoewel de thuisploeg sterk reageerde, liep ze iets later in de val bij een snel omschakelingsmoment van Petegem. Davy Joye legde de stand bij de rust, en meteen ook de eindstand vast: 0-2.

In de tweede helft controleerde Petegem de wedstrijd. Westhoek probeerde wel, maar kon het doel van de bezoekers niet bestoken. In het laatste kwartier voorkomen doelman Paepe en even later de paal dat de eindcijfers verder oplopen.