Peter Callant nieuwe eigenaar KV Oostende

In december vorig jaar raakte bekend dat Coucke Anderlecht overnam. Maar om het voorzitterschap van huidig voorzitter Roger Vanden Stock te kunnen overpakken, moest de Belgische ondernemer eerst een oplossing vinden voor Oostende, de club waar hij sinds 2013 hoofdaandeelhouder van is. Het is immers verboden eigenaar te zijn van twee teams die in dezelfde competitie actief zijn. Coucke gaf zichzelf de tijd tot 1 maart om de verkoop van de kustploeg te organiseren.

Reacties op de overname

