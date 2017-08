Peter Sagan pakt tweede ritzege in Ardooie

Peter Sagan heeft zijn tweede zege in de Binckbank Tour gepakt. Hij haalde het in een massaspurt voor Edward Theuns.

De derde etappe van de Binckbank Tour, de vroegere Eneco Tour, gaat over een biljartvlak parcours tussen Blankenberge en Ardooie. Een rit voor sprinters en daar hoort een vlucht van de dag bij. Vijf renners krijgen ruimte met daarbij één West-Vlaming, Piet Allegaert uit Moorslede. Het vijftal krijgt nooit meer dan twee minuten.

We krijgen een massaspurt in de straten van Ardooie. In de bochtrijke finale glijdt Sep Vanmarcke nog weg in een bocht, waardoor we een ongeregelde spurt krijgen. Daarin toont wereldkampioen Peter Sagan zich de starkste voor Edward Theuns. Jonas rickaert is eerste West-Vlaming op de zevende plaats.

Küng behoudt zijn leiderstrui. Morgen rijden de renners ene mini-Amstel Gold Race in Nederlands Limburg.