Peter Sagan is weer in het land

Het Vlaamse wielervoorjaar is sinds gisteren helemaal losgebarsten, met de zege van Yves Lampaert in Dwars door Vlaanderen.

Nu volgen de klassiekers elkaar in hoog tempo op. Het hoogtepunt is natuurlijk volgende zondag, met de Ronde van Vlaanderen, maar morgen is er ook al E3 Harelbeke en zondag Gent-Wevelgem. Peter Sagan was er niet bij gisteren, maar vandaag is de wereldkampioen wel opnieuw in Roeselare, waar hij samen met zijn ploeg op hotel verblijft.

Morgen is er E3 Harelbeke, vandaag gaat de wereldkampioen nog wat losrijden met z’n ploegmaats. Daarna eten ze niet in het hotel, maar in een speciaal ingerichte en bijzonder exclusieve keukentruck. Eten in een vrachtwagen is een zorg minder voor het hotel natuurlijk, want een wereldkampioen over de vloer krijgen, daar komt heel wat bij kijken.