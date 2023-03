Pfeiffer Georgi wint Classic Brugge-De Panne

Daags na de mannen reden ook de vrouwen hun Classic Brugge-De Panne. En net zoals gisteren speelden de weersomstandigheden een belangrijke rol. Niet zozeer de regen, maar wel de wind.

Met Elisa Balsamo, Lorena Wiebes en Marta Bastianelle stond de top-drie van vorig jaar aan de start, Balsamo en Wiebes konden in De Panne voor de tweede keer winnen. Geen Lotte Kopecky vandaag, en dus rustte de Belgische hoop op de schouders van Shari Bossuyt, die afgelopen weekend in Normandie haar eerste wegkoers won.

Felle wind

De felle wind haalde de aanvalslust uit het peloton, amper 34 per gemiddeld in de openingsfase, maar zorgde wel voor flink wat valpartijen. Bij de eerste passage in De Panne kregen we toch een eerste schuchtere aanval van Mieke Docx van Lotto-Dstny. (lees verder onder de foto)

De wind deed zijn werk en het kwam tot waaiers in de Moeren. Er bleven uiteindelijk nog zes rensters over, Pfeiffer Georgi kon er vandoor gaan, en reed alleen naar de Zeelaan.

Pfeiffer Georgi is de zesde winnnaar van de Classic Brugge-De Panne voor vrouwen. Balsamo is tweede, Lorena Wiebes pakt brons. Shari Bossuyt pakt de vijfde plaats.