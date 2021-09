Philip Mestdagh stopt als coach van Belgian Cats

De Belgische basketbond maakte zaterdag bekend dat Mestdagh dit onderling met Basketball Belgium is overeengekomen. In november zullen de Cats aantreden onder een nieuwe coach, die nog aangeduid moet worden.

"We voelen dat het tijd is voor een nieuwe wind", verklaart General Manager Koen Umans. "Philip heeft de Belgian Cats samen met de ganse staf op het mondiale niveau gebracht: 89 interlands op de teller met een zesde plaats op de wereldranking. De mooiste pagina's van de Belgische basketbalgeschiedenis dragen zijn stempel. We houden eraan om Philip uitdrukkelijk te bedanken voor zijn jarenlange inzet. Hij hoort in onze Hall of Fame voor hetgeen hij met de Belgian Cats bereikt heeft. De verkiezing als Coach van het Jaar 2020 over alle sporten heen onderstreept de appreciatie voor de persoon en de erkenning van zijn impact door het sportlandschap in de meest brede vorm."

Onder Mestdagh kwalificeerden de Belgian Cats zich in 2017 voor het eerst in tien jaar opnieuw voor een EK. Na een bronzen EK-medaille werden de Belgische basketvrouwen een jaar later vierde op het WK. In 2019 eindigden Emma Meesseman en co op de vijfde plaats op het EK. En in 2020 plaatsten ze zich in Oostende voor het eerst in de geschiedenis voor de Olympische Spelen. Afgelopen zomer strandden de Cats na een nieuwe bronzen EK-medaille in de kwartfinales in Tokio. Na een thriller verloren ze nipt met 86-85 van gastland Japan.

Mestdaghs contract liep af na de Spelen. Hij werd in 2013 aangesteld bij de nationale ploeg, als assistent van Daniel Goethals. In augustus 2015 nam hij de fakkel van Goethals over als T1.

In totaal stond Mestdagh in 89 wedstrijden (61 zeges, 28 nederlagen) aan het roer. "Ik ben enorm dankbaar en trots op het traject dat ik samen met de groep speelsters heb afgelegd. Nu afscheid nemen, is niet gemakkelijk. Ik wil de speelsters en federatie bedanken voor onze samenwerking van de voorbije jaren. De Belgian Cats zijn voor altijd in mijn hart: dank je dames, dank je staf, we hebben samen een fantastisch parcours afgelegd. Mijn focus gaat nu volledig naar mijn club in de Franse competitie, Saint-Amand-les-Eaux."

Wie de nieuwe coach wordt van de Cats is nog niet geweten. "Er zijn gesprekken bezig", zegt Umans. "We verwachten op korte termijn de nieuwe coach voor te kunnen stellen."