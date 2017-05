Philippe Clement allicht op weg naar Waasland-Beveren

Ook over die van Timmy Simons is nog niks duidelijk, maar wel die van T2 Philippe Clement, die gepolst werd door Waasland-Beveren. "We zijn in onderhandeling, maar er is nog geen overeenkomst. We zullen zien in welke richting het uitgaat. Maar ik wil T1 worden. Dat is duidelijk. Dat is doorgesproken met de clubleiding. Het is het moment om die stap te zetten. Ik heb hier zes fantastische jaren gehad, en ik hoop nu de volgende stap in mijn carrière te zetten."

Michel Preud’homme: "Zoals gisteren gezegd, wij gaan de mededeling doen, samen met het bestuur van de club in de loop van de week" Ondertussen cirkelt naast de gebruikelijke namen van Francky Dury (SV Zulte Waregem) en Felice Mazzu (Charleroi) als nieuwe clubtrainer, ook die van Frank De Boer, ex-trainer van Ajax en Inter Milaan.