Philippe Clement kijkt uit naar loting voor groepsfase

Voor de derde keer in vier jaar krijgen de supporters in het Jan Breydelstadion Champions League-voetbal voorgeschoteld. Club Brugge versloeg Linz woensdagavond met 2-1, nadat blauw-zwart de heenmatch van de play-offronde met 0-1 had gewonnen. In de 70e minuut kopte Hans Vanaken de 1-0 tegen de netten. Vier minuten later volgde echter de gelijkmaker van Klauss op penalty. Emmanuel Dennis (89.) nam pas in het slot alle twijfels weg tegen de Oostenrijkers, die de laatste negen minuten met tien man speelden.

'Regelrechte stunt'

"Via dit spoor was het een Belgisch team nog niet gelukt de Champions League te bereiken", stelde Clement, die na Genk nu ook Club Brugge naar het kampioenenbal loodste. Blauw-zwart is zeker van minstens 25 miljoen euro inkomsten door de poort naar de Champions League open te beuken. "We wisten dat dit een heel moeilijk verhaal ging zijn, al hadden we wel de ambitie om elke wedstrijd te winnen. Deze kwalificatie is dus een regelrechte stunt. Binnen het bestuur dacht men voor het seizoen dat we maar vijf procent kans hadden om de groepsfase te bereiken. Als speler heb ik hier fantastische Europese avonden meegemaakt, nadien ook als assistent en nu als hoofdcoach. We kijken uit naar de loting."

"Ik was vandaag wel kwaad dat we LASK door een moment van concentratieverlies weer in de wedstrijd brachten", verwees Clement nog naar het nonchalant uitverdedigen van Deli. "Maar goed, we werken met sommige jongens nog maar acht weken samen, en met sommigen nog maar drie à vier weken. Dit zijn nuttige ervaringen om mee te nemen naar de toekomst."

Zondag tegen Genk

Zondag ontvangt Club Brugge landskampioen Racing Genk, de club die Clement afgelopen zomer ruilde voor blauw-zwart. "Het wordt speciaal tegen Genk. Bij Genk tegen Brugge zat ik vorig seizoen in het andere kamp. Dan kom je heel veel vrienden tegen, nu zal dat opnieuw het geval zijn. Ik beschouw die spelers als mijn kinderen, dat is hetzelfde gevoel. Maar tijdens de match doe je er natuurlijk alles aan om te winnen", besloot de T1 van blauw-zwart.

