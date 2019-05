Philippe Clement nieuwe trainer Club Brugge

Philippe Clement is de nieuwe trainer van Club Brugge. Clement is bij blauw-zwart de opvolger van de Kroaat Ivan Leko.

Voor Clement is het een terugkeer naar het oude nest. De 45-jarige Antwerpenaar was al speler en assistent-coach bij Club Brugge. Clement verliet in 2017 Jan Breydel om trainer te worden bij Waasland-Beveren. Daar leverde hij uitstekend werk en werd hij opgepikt door Racing Genk. Met de Limburgers behaalde Philippe Clement afgelopen seizoen de landstitel.

Voorzitter Bart Verhaeghe: “Ik ben zeer verheugd en dankbaar dat Philippe terug naar Club komt. Door de jaren heen heb ik Philippe leren kennen als een gedreven professional die bijzonder verstandig aan zijn carrière heeft gebouwd. Hij bezit alle eigenschappen van een toptrainer en heeft een groot hart voor Club Brugge. Hij deed in zijn carrière de nodige ervaring op als speler, assistent-trainer en hoofdtrainer. In die zin is het een logische stap om nu hoofdcoach te worden van Club Brugge. Met het hele team kijken we er naar uit om samen met Philippe te werken aan een mooie toekomst bij de schoonste Club van het land.”

Woensdag meer informatie

Philippe Clement: “Eerst en vooral wil ik de hele KRC Genk-familie bedanken. Ik had er een fantastische periode met als summum het behalen van de titel. Het was geen evidente beslissing om een keuze te maken tussen twee ploegen waarmee ik heel close ben. Uiteindelijk heb ik de knoop doorgehakt om terug naar Club te komen. In Genk heb ik prijzen gepakt als speler en als trainer. Bij Club slaagde ik daar ook in als speler en assistent-coach en het is nu tijd om de kroon op het werk te zetten door ook bij Club prijzen te pakken als hoofdcoach. Verder kijk ik er naar uit om mee te werken aan de verdere professionalisering van de Club met het nieuwe oefencomplex in Westkapelle. We gaan nu verder de concrete invulling van de staf samen bespreken. Woensdag geven we meer informatie”.