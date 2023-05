Piet Allegaert verlengt contract bij Cofidis

"Ik was heel blij dat Cofidis mijn contract zo vroeg in het seizoen wilde verlengen", regaeerde de 28-jarige Allegaert. "Ik voel me heel goed in deze ploeg, ik heb al heel wat goede herinneringen verzameld en ik waardeer het wedstrijdprogramma dat de ploeg voor me opstelt zodat ik Belgische klassiekers kan rijden. Ik zal mijn best doen om de komende twee seizoenen aan de verwachtingen van de ploeg te voldoen."

"We zijn verheugd om het avontuur met Piet, die in de loop van de seizoenen een waardevol lid van de ploeg is geworden, voort te zetten", zei algemeen manager Cédric Vasseur. "Ik weet zeker dat Piet nog ruimte voor verbetering heeft, hij is in zijn beste jaren en we zullen er alles aan doen om hem te helpen het volgende niveau te bereiken, vooral in de klassiekers."