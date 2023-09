Pieter Heemeryck wint eerste Ironmantriatlon in Knokke-Heist

De Duitser Magnus Männer toont zich de snelste zwemmer in Knokke-Heist. Na bijna 2 kilometer stapt hij als eerste uit het water voor z’n landgenoot Wilhelm Hirsch en de Nieuw-Zeelander Smith. Pieter Heemeryck begint als zesde aan de 90 kilometer fietsen.

Daarin neemt Kyle Smith de koppositite over, Männer zakt weg. Pieter Heemeryck rukt op naar de tweede plaats. Smith en Heemeryck beginnen nagenoeg samen aan de afsluitende halve marathon. Ook Hirsch is nog niet uitgeteld voor de overwinning.

De Nieuw-Zeelander Smith kraakt als eerste tijdens het lopen en verliest snel posities. Hirsch is dan nog de voornaamste tegenstander van Pieter Heemeryck. Maar hij kan de Duitser afhouden en vergroot z’n voorsprong tot boven de minuut. Pieter Heemeryck wint in Knokke-Heist, een mooie zege na een teleurstellend WK in Nice vorige week. Hirsch is tweede, de Brit Harry Palmer derde.

Bij de mannen is het lang een spannende strijd, maar bij de vrouwen krijgen we een one-woman-show. De Britse Lucy Buckingham neemt meteen de koppositie en geeft die niet meer af. Ook al is het op het einde nog spannend met een sterk opzettende Lizzie Rayner. De Franse Emilie Morier is derde. Eerste landgenote is Katrien Verstuyft op een zevende plaats.