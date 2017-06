De 34-jarige Monteyne, ooit opgeleid bij Roeselare, komt over van reeksgenoot OH Leuven en tekende op Schiervelde een contract van één seizoen. Hij wordt bij het team van coach Arnauld Mercier herenigd met zijn broer Martijn Monteyne.

Monteyne verliet Roeselare in 2001 om vervolgens bij Germinal Beerschot (2001-2011), Bergen (2011-2014), Moeskroen (2014-2015) en OH Leuven (2015-2017) te spelen. Het afgelopen seizoen kwam hij bij Leuven tot 32 optredens in het eerste elftal.