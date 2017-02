Pijnlijke nederlaag voor Cercle Brugge tegen Union

Ondanks de mooie kansen die Cercle had, gingen de drie punten gisteren naar Union.

Het mag duidelijk zijn dat 2017 een goed jaar is voor Union. De club heeft nog geen enkele match tot nu toe verloren. Het klopte Leuven met 4-0 en won met 0-1 in Roeselare. Verder speelde het gelijk tegen Lierse, Antwerp en Lommel. En nu moest dus ook Cercle voor de bijl. In de tweede helft kopte Perdichizzi een hoekschop binnen en werd het 0-1. Cercle kon zich niet meer herstellen van dat doelpunt. De play-downs zijn zo goed als een feit. Met nog twee wedstrijden te spelen staat de Vereniging 5 punten achter op de vierde plaats.