Plasschaert blijft op kop in WB Zeilen

Zeilster Emma Plasschaert staat woensdag nog steeds aan de leiding na vier regatta's in de Laser Radial-categorie op de wereldbekerfinale in het Franse Marseille.

Plasschaert werd tiende en tweede in de twee regatta's van de dag. In totaal heeft de West-Vlaamse 8 punten achter haar naam. De Hongaarse Maria Erdi volgt op de tweede plaats met 9 punten. De Britse Alison Young is derde met 17 punten. Maité Carlier staat op de 23e plek met 52 punten. Woensdag moest ze tevreden zijn met tweemaal de 22e plaats.