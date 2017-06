Plasschaert dicht bij medaille in Santander

Met nog één dag en twee races te gaan voor de medal race zondag, staat Emma Plasschaert op een vierde plaats in de World Cup Series Final in Santander.

Na acht races heeft Evi Van Acker 10 punten voorsprong op de Deense Anne-Marie Rindom. De Italiaanse Silvia Zennaro is voorlopig derde met twee punten minder dan Emma Plasschaert. Met 39 punten achter haar naam staat Emma momenteel op de vierde plaats. Maité Carlier staat op de 15de plaats met 94 punten.

Laser Radial (na 8 regatta's):

1. Evi Van Acker (Bel) 17 ptn (1/18/2/1/4/1/1/7)

2. Anne-Marie Rindom (Den) 27 (4/12/1/2/3/2/4/11)

3. Silvia Zennaro (Ita) 37 (8/8/3/7/2/6/26/3)

4. Emma Plasschaert (Bel) 39 (10/9/6/3/5/4/8/4)

Ook de Laser Standard hebben nog twee races te gaan. In deze zeilklasse vinden we bij de Belgen Wannes Van Laer op de 10de plaats, William De Smet is voorlopig 24ste met 137 punten.