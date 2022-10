Titelverdedigster Emma Plasschaert is derde geworden op het WK zeilen in de ILCA 6-categorie (ex-Laser Radial), in het Amerikaanse Kemah.

Plasschaert stond tweede, maar ging op de laatste dag nog één plaatsje achteruit. Met 69 punten moest ze de Zwitserse Maud Jayet en de Deense Rindom laten voorgaan, Rindom is met 47 punten wereldkampioen.

Plasschaert, intussen 28, verdedigde op het Texaanse water haar wereldtitel van vorig jaar in het Omaanse Al-Mussanah. De Oostendse werd een eerste keer wereldkampioene in 2018 in het Deense Aarhus. Op de Olympische Spelen van vorig jaar in Japan werd ze vierde.