Ploeg Meesseman neemt revanche tegen New York Liberty

Chicago Sky heeft vrijdag in de WNBA met 89-81 gewonnen van New York Liberty. Emma Meesseman was goed voor 8 punten, 2 rebounds en 4 assists.

In de eigen Wintrust Arena was Chicago bij de rust op achtervolgen aangewezen: 46-44. Maar in de quarters drie en vier stelden Courtney Vandersloot (23 ptn) en co. orde op zaken. Chicago nam zo revanche voor de 83-80 nederlaag van vorige week zaterdag tegen New York. In de stand blijft regerend kampioen Chicago, al zeker van de play-offs, aan de leiding met 22 zeges en 7 nederlagen. Las Vegas (21-8) is tweede, voor Connecticut Sun (20-9). New York (10-18) is 11e en voorlaatste. Zondag gaat Chicago op bezoek bij Connecticut.