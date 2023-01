Ploegvoorstelling Soudal-Quick Step: "Giro wordt hoofddoel en dat heeft gevolgen voor klassiekers"

Evenepoels grote doel van het voorjaar is de Giro. Zelf temperde hij de verwachtingen in eerste instantie. "Ik mik op een ritoverwinning in de eerste plaats, top tien in het klassement zou wel mooi zijn. Je moet voorzichtig zijn in een grote ronde, er kan vanalles gebeuren voor het klassement, dus beter is het dat je eerst mikt op ritwinst, dan heb je dat alvast beet." Maar toen wat dieper werd ingegaan op de vraag gaf de Vuelta-winnaar wel toe dat hij droomt van meer. "Top vijf, podium, of eindwinst. Dat zou de droom zijn."

(lees verder onder de foto)

De Giro wordt een hoofddoel dus, met gevolgen voor de klassiekers?

"Ongetwijfeld, ja. We moeten daar niet flauw over doen. Ik heb jammer genoeg de grot van Alibaba niet. Ik ben Ineos niet. We vechten met de middelen die we hebben, we zijn heel blij met de versterking van de sponsoring. Maar het gaat zo snel dat je soms achterhaald wordt. Maar dat wil niet zeggen dat we de klassiekers gaan achterwege laten", klinkt het bij Patrick Lefevere.

Evenepoel start z'n seizoen in de Ronde van San Juan waar hij z'n ploegmaat en sprinter Fabio Jakobsen wil bijstaan in de vele sprintetappes en zelf kan hij een gooi doen naar het eindklassement in de zware bergrit. Daarna volgt de UAE Tour, een hoogtestage in Tenerife, vervolgens de Ronde van Catalonië, een nieuwe hoogtestage op een nog onbekende locatie en Luik-Bastenaken-Luik om dan in de Giro te willen schitteren.

Lampaert verlengde zijn contract, met een gele trui op zak en mikt ook dit jaar op een kasseiklassieker.