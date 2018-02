'PO1 leuk meegenomen, maar geen must'

"Play-off 1 zou leuk meegenomen zijn, maar is zeker geen must." Dat zegt de trainer van KV Kortrijk, Glen De Boeck.

Zondagavond neemt Kortrijk het op tegen eeuwige rivaal Zulte Waregem, dat niets meer te winnen of te verliezen heeft in de reguliere competitie. Essevee speelt straks in play-off 2, Kortrijk staat 5de.

POSITIEVE DRUK

KV Kortrijk beleeft een seizoen van extremen. Slecht gestart, nieuwe trainer, en daarna opgeklommen tot de 5de plaats en dus ook play-off 1. Maar voor extra druk zorgt dat niet. "Toen ik hier begonnen ben, was de missie dat Kortrijk volgend jaar nog in 1ste klasse moest spelen, die andere druk is een positieve druk, niets moet alles mag. Dat is een groot verschil met pakweg Antwerp, Genk of Standard", zegt De Boeck.

4 OP 9 VOLDOENDE

Er zijn nog 3 wedstrijden te spelen, te beginnen met de altijd beladen derby zondagavond tegen Zulte Waregem. De eerste van Glen De Boeck, en hij geniet vooral van de sfeer rond die wedstrijd. Om in de running te blijven voor play-off 1 zou Kortrijk eigenlijk moeten winnen van Zulte Waregem, want daarna volgen matchen tegen Club Brugge en Charleroi. Volgens De Boeck is 4 op 9 voldoende om er straks bij te zijn.