Polinuit wint Grote Steeple Waregem Koerse

Er stonden zeven paarden aan de start in Waregem, waarvan vijf van de Franse succestrainer Patrice Quinton. Quinton is berust op revanche, want vorig jaar won hij de Grote Steeple niet, na maar liefst tien Waregemse overwinningen op rij.

Vorig jaar won Polinuit, het lichtgrijze paard; een negenjarige ruin. De nummer twee wordt geleid door de Franse kampioenstrainer François Nicolle. In het zadel zit ook dit jaar Angelo Zuliani. Polinuit is opnieuw favoriet en maakt ook die rol waar. (Lees verder onder de foto.)

Toch is het nagebijten tot de laatste meters. Dream My Love, het nummer vier, loopt lang en makkelijk aan de leiding. De vijfjarige merrie won vorig jaar de Prijs Baron Casier, ook niet de eerste de beste dus.

Maar het is uiteindelijk toch Polinuit die naar voren schiet. Topjockey Angelo Zuliani wordt traditiegetrouw gedoopt in de Gaverbeek, met naast hem de kandidates voor Miss België 2024.