Politie, Club en Cercle: "Laat ons het veilig houden!"

De campagne komt er omdat de politie na de coronacrisis vaak moest tussenkomen bij incidenten met supporters.

Gezellig een balletje trappen naar elkaar, het kan in het voetbal. En ook naar een voetbalwedstrijd gaan kijken, zou even gezellig moeten kunnen. Spelers Brandon Mechele van Club, en Hannes Van der Bruggen van Cercle Brugge roepen samen met alle veiligheidsdiensten de supporters op om de sfeer niet te verknallen. Lien Depoorter, woordvoerder Politiezone Brugge : "Wij houden van voetbal en willen er vooral een feest van maken. Maar na corona waarbij de stadions halfvol of leeg waren, was de knaldrang bijzonder groot bij de start van het nieuwe seizoen vorig jaar, en we hebben wel wat voetbalgerelateerde incidenten gehad, schermutselingen links en rechts. Vandaar die warme oproep. Het seizoen begint opnieuw, laten we het gewoon veilig houden."