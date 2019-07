Poulain, bijgenaamd Le Professeur, was de voorbije 3,5 jaar actief bij Club Brugge, maar zag zijn contract vorige maand niet meer verlengd worden. De Fransman kwam in totaal tot 87 officiële duels voor blauw-zwart, waarvan 32 vorig seizoen. Hij werd met Club twee maal kampioen (in 2016 en 2018). Voordien was hij actief bij KV Kortrijk (2014-2016) en in eigen land bij Olympique Nîmes (2006-2014).