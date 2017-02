In het volleybal heeft Prefaxis Menen gewonnen van Haasrode-Leuven 3-1.

In de eerste twee sets was Menen de betere ploeg en kwam het vlot 2-0 voor. De derde set moest het wel aan de bezoekers laten, maar in de vierde set maakte Menen de klus af. Zo won het met 3-1.

In de stand staat Menen nu vijfde met 27 punten.

(Setstanden: 25-15, 25-19, 22-25, 25-20)