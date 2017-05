Preud'homme: "Ons eerst Europees kwalificeren"

Want er staat heel wat op het spel. Club Brugge kan best winnen om nog een kans te maken om kampioen te worden. Als Anderlecht wint, mogen de Brusselaars de titel vieren op het veld van de eeuwige rivaal. Alles of niets dus voor Michel Preud’homme en co, op 3 speeldagen voor het einde van de play-offs.

We leggen hem drie vragen voor.

- Hoe zit het met José Izquierdo? Daar waren wat twijfels rond, nadat de Colombiaan gisteren niet op training was verschenen.

“Hij was een beetje ziek, zoals Refaelov ook ziek was. Wij hebben af en toe zieke spelers.”

- Spanning is er bij beide clubs, maar toch iets meer bij Brugge?

“Vertel mij eens wie er met de meeste spanning speelt? Anderlecht, dat al 2 jaar niets heeft gewonnen, of wij die toch de beker hebben gewonnen, de titel en de supercup? Wie heeft de meeste stress? Als we het nu bekijken, zit Anderlecht in een betere positie, maar de druk zal er zijn hé, het blijft Anderlecht hé, als zij 3 jaar op rij geen kampioen zijn, dat is enorm hé.”

- Als Club wint, ligt de titelstrijd weer helemaal open.

“Wij willen ons eerst Europees kwalificeren, en daarna hebben we niks in handen, zelfs als Anderlecht hier verliest, kan het nog altijd kampioen spelen, zelfs als wij het maximum halen.”