Prijzengeld Brugge - De Panne gelijk voor mannen en vrouwen

Zo kunnen voor het eerst in de geschiedenis zowel mannen als vrouwen die aan deze wedstrijd op 23 en 24 maart deelnemen evenveel prijzengeld ontvangen. De Ronde van Vlaanderen voor vrouwen op 3 april besliste eerder ook al hetzelfde te doen. Net zoals Nokere Koerse op 16 maart.

Belgisch kampioene Lotte Kopecky reageerde alvast erg enthousiast in een videoboodschap: “Dat is fantastisch nieuws, daags na Internationale Vrouwendag. Namens alle vrouwen in het vrouwenpeloton hartelijk dank aan de organisatoren en de partners om dit te realiseren.”

Straffe koersvrouwen

Goed nieuws dus voor de hele reeks straffe koersvrouwen die op de startlijst staan van de Exterioo women’s Classic Brugge – De Panne op donderdag 24 maart. Lotte Kopecky - vorig weekend nog winnares van de Strade Bianche - en titelverdedigster Grace Brown voeren het deelnemersveld aan. De Australische Brown kwam vorig jaar na een indrukwekkend nummertje solo aan op de Zeelaan. Op 24 maart mag ze forse tegenstand verwachten van onder andere wereldkampioene Elisa Balsamo, Lorena Wiebes (de winnares van 2020), Emma Bjerg en Marta Bastianelli.

Eerst zijn op woensdag 23 maart de mannen aan zet in de Minerva Classic Brugge – De Panne. Ook hen wacht een parcours op West-Vlaamse bodem met De Moeren als scherprechter. Sam Bennett behaalde vorig jaar in De Panne zijn eerste zege in een eendagswedstrijd in de UCI WorldTour en is tuk op een bisnummer. De Ierse sprinter zal dit keer moeten afrekenen met onder meer Caleb Ewan, Fabio Jakobsen, Arnaud Démare, Pascal Ackermann, ex-winnaar Dylan Groenewegen en ex-wereldkampioen Mads Pedersen. Het wordt ook uitkijken naar de nieuwe Belgische sprintsensatie, de 19-jarige Arnaud De Lie

