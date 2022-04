Primeur in Beernem: vier studenten organiseren eerste Vlaamse gravelrace ooit

Vier studenten Sport en Bewegen aan Howest in Brugge hebben in Beernem voor een primeur gezorgd: in samenwerking met Cycling Vlaanderen organiseerden ze er de eerste gravelrace ooit in Vlaanderen.

Gravelbiking combineert eigenschappen van het mountainbiken, veldrijden en wegwielrennen. Het is bij ons een vrij nieuwe discipline, maar dat betekent niet dat het enthousiasme daarom minder groot is, merkt de organisatie.

Ook Kenneth Van Compernolle, ex- Belgisch kampioen veldrijden bij de eliterenners zonder contract, is ervan overtuigd dat gravelbiken een discipline in opmars is. "Het is toch een groot succes, want de plaatsjes om hier deel te nemen waren allemaal weg", zegt hij. "Blijkbaar zijn er toch veel mensen benieuwd hoe het er gaat uitzien, en willen ze allemaal eens komen proeven."