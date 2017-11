Pro League heeft oren naar voorstel Mannaert

"Maar we willen eerder een reeks coherente maatregelen nemen in plaats van hier en daar enkele kleine aanpassingen", reageerde CEO Pierre François.

De manager van Club Brugge opperde donderdag om meer geld vrij te maken van de tv-gelden voor clubs die meer Belgen in de kern hebben. François laat weten het een "meer dan bespreekbaar" idee te vinden en plaatst het voorstel van Mannaert op de agenda van de volgende Algemene Vergadering op 14 december. "Maar dit jaar verandert er niets", zei de CEO van de Pro League.

François verduidelijkt wel dat de Pro League al een aantal maatregelen heeft genomen om het aantal Belgen in de profcompetities te verhogen. "De rijkdom van de Belgische profclubs zit in de jeugdopleidingen", benadrukt François. Om te vermijden dat onze jeugdspelers te snel voor een buitenlands avontuur kiezen, werkt de Pro League samen met sportersvakbond Sporta en Minister van Arbeid Kris Peeters (CD&V) aan een aanpassing van een Koninklijke Besluit. Dat moet toelaten om jeugdspelers vanaf 15 jaar een semiprofessioneel contract te geven. De wijziging zal opgenomen worden in de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao). "Dat zal ons toelaten om toptalenten als Zinho Vanheusden (Inter Milaan) en Thibaud Verlinden (Stoke City) in België te houden", aldus François.