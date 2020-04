Pro League wil streep trekken onder competitie

Als de aanbeveling door de algemene vergadering bevestigd wordt, mag Club Brugge zich kampioen noemen en bestaat 1A volgend seizoen uit 18 ploegen - inclusief OH Leuven en Beerschot.

De Pro League stelt voor om de huidige rangschikking als definitief te beschouwen. Club Brugge is kampioen. Er is in het voorstel geen daler, waardoor 1A volgend seizoen wordt gespeeld met 18 clubs - inclusief Beerschot en OH Leuven. De bekerfinale tussen Club Brugge en Antwerp zou wel nog kunnen plaatsvinden voor 30 juni.

Het voorstel moet nog bekrachtigd worden door de algemene vergadering, waarin alle 24 profclubs een stem hebben.

Werkgroep verdeelt Europese tickets

Een werkgroep werd opgericht om sportieve knopen door te hakken en de financiële implicaties te bestuderen. Die moet ook de Europese tickets verdelen, beslissen over promotie en degradatie en volgend seizoen voorbereiden. De werkgroep bestaat uit CEO Pierre François, Peter Croonen (Genk), Michel Louwagie (AA Gent), Eddy Cordier (Zulte Waregem), Joseph Allijns (KV Kortrijk) en Philippe Bormans (Union).

De werkgroep buigt zich ook nog over de bekerfinale tussen Club Brugge en Antwerp. De hoop leeft dat die nog wel zou kunnen plaatsvinden voor 30 juni, meer dan waarschijnlijk achter gesloten deuren.

De UEFA gaf op aandringen van de Big Five (Engeland, Spanje, Duitsland, Italië en Frankrijk) de kans aan de nationale competities om tot 3 augustus te voetballen. De Pro League maakt daar liever geen gebruik van. "Volgens viroloog Van Ranst en de overheid is het hoogst onwaarschijnlijk dat er voor 30 juni nog wedstrijden met publiek gespeeld kunnen worden. De huidige situatie maakt het ook hoogst onduidelijk of en wanneer er nog in groep getraind kan worden", verklaart Pro League-woordvoerder Stijn Van Bever in een communiqué.

Te grote gezondheidsrisico's

De competitie nu hervatten zou volgens de Pro League niet opwegen tegen de gezondheidsrisico's voor spelers, medewerkers en andere betrokken actoren. "Bovendien riskeren eventuele besmettingen van een speler of de spelerskern het sportieve verloop van de verdere competitie op een onaanvaardbare manier te beïnvloeden", klinkt het. Ook matchen achter gesloten deuren zijn geen oplossing, want die zouden voor extra druk op de ordediensten zorgen. "Bovendien dreigen beslissingen van lokale overheden een gezamenlijk verloop van speeldagen onmogelijk te maken", aldus de Pro League.