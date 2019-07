Profploegen trekken aan z'n mouw, maar Mauri Vansevenant blijft rustig

Mauri Vansevenant uit Torhout heeft de Ronde Van Aosta gewonnen, een hoogaangeschreven rittenkoers bij de beloften is dat in de bergen van Italië, Frankrijk en Zwitserland.

En da’s straf, want het is al van 1983 geleden dat een Belg daar nog eens in slaagde. Ook toen was dat een West-Vlaming trouwens, Luc Wallays. Mauri is de zoon van oud-wielerprof Wim Vansevenant. De appel valt dus niet ver van de boom.

Toekomst

Over z'n toekomst blijft Mauri nog wat vaag, maar de profploegen trekken al aan z'n mouw. "Nu heb ik enkele aanbiedingen gekregen maar ik zal rustig nog eens overleggen met de ploegleiding en mijn vader en alles nog eens laten bezinken en een verstandige keuze maken voor volgend jaar."