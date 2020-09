Profwielrenner Edward Planckaert aangereden

Profwielrenner Edward Planckaert is gisterenmiddag het slachtoffer geworden van een vluchtmisdrijf. De 25-jarige Planckaert werd op training aangereden en moest geopereerd worden aan de voet.

De aanrijding gebeurde zaterdagmiddag rond 13u45 op het kruispunt van de Klijtgatstraat met de Kortewildestraat in Hollebeke, een deelgemeente van Ieper. Planckaert, afkomstig uit Moen, belandde na de aanrijding prompt in de gracht en moest nadien geopereerd worden aan de voet. Het seizoen van de wielrenner van Sport Vlaanderen-Baloise is dan ook meteen voorbij. Volgend seizoen gaat Planckaert aan de slag bij Fenix-Alpecin.

Vluchtmisdrijf

De bestuurder van de wagen die Planckaert aanreed, pleegde vluchtmisdrijf. De politie kon intussen al achterhalen wie aan het stuur van de wagen zat. De bestuurder is zijn rijbewijs voor 15 dagen kwijt. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld die de aansprakelijkheid zal moeten bepalen aangezien het om een ongeval op een kruispunt ging. De bestuurder reed in elk geval niet te snel.