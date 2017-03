Proto en De fauw blikken vooruit

Meer over dit onderwerp vanavond bij WTV en FOCUS

Zaterdag is er de bekerfinale tussen KV Oostende en Zulte Waregem en vandaag blikken we vooruit met twee spelers die er altijd bij hadden moeten zijn, maar door blessures is dat niet het geval.

Davy De fauw van Zulte Waregem is nog geblesseerd; Silvio Proto van KV Oostende heeft er net een lange revalidatie opzitten, en zal zaterdag toch op de bank zitten in Brussel.

Davy De fauw: “’t Zou speciaal zijn geweest, vier keer een bekerfinale spelen na elkaar. Maar dat is de situatie zoals ze op dit moment is. Ik ga blij zijn als ik toch bij de groep kan zijn, en alles zal beleven van heel kortbij. Het belangrijkste is gewoon die beker winnen."

De fauw hoopt om dit seizoen nog te kunnen spelen. En zonder zijn ernstige knieblessure was wellicht ook Silvio Proto een zekerheid voor de bekerfinale. De doelman van KV Oostende is na maandenlang revalideren wel opnieuw fit en speelde ook alweer, maar zonder verrassingen staat Dutoit zaterdag onder de lat, en zit Proto op de bank. Silvio Proto: “Ik zal alles doen om klaar te zijn. Maar ik weet ook dat William goeie wedstrijden heeft gespeeld, en ik kan ook begrijpen dat de coach misschien geen risico zal nemen met mij.”

Maar spelen of niet, toch blijven Proto en De fauw belangrijk, want ze hebben heel wat ervaring in huis, die ze kunnen delen met hun ploegmaats.