Provinciale clubs stappen naar BAS

In het voetbal lijken we, door de gevolgen van het coronavirus, vertrokken te zijn voor een stortvloed aan juridische procedures. Advocaat Johnny Maeschalck heeft alvast bij het BAS een verzoekschrift ingediend in naam van verschillende provinciale clubs: zij hekelen de beslissing van onder meer de Belgische voetbalbond en Voetbal Vlaanderen om de competities op 12 maart stop te zetten en om daarop volgens de rangschikking van dat moment de stijgers en de dalers aan te duiden. Volgens de gedupeerde ploegen "miskennen" de KBVB en Voetbal Vlaanderen het bondsreglement. "Ze interpreteren dat reglement, waardoor clubs nadelen ondervinden en zelfs worden gestraft."