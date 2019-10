"PSG is nog een stap hoger dan Real Madrid"

Vooral die 2-2 in het Bernabeu ging de wereld rond en dat creëert enkele weken later dan ook verwachtingen. Bovendien is Club dit seizoen nog ongeslagen, werd er ook in de groepsfase van de Champions League al zes wedstrijden op rij niet meer verloren en staat blauw-zwart met twee punten momenteel op de tweede plaats in de groep, achter het autoritaire PSG, dat nog eens voorbij de achtste finales wil geraken en na twee speeldagen met het maximum prijkt. "De verwachtingen van de buitenwereld zijn nooit hoger dan onze eigen verwachtingen", vertelde coach Philippe Clement dinsdag op het persmoment in het Jan Breydelstadion.

"We hebben een groep spelers die honger heeft, en veel wil bereiken. Dat tonen ze door hun durf, hun manier van spelen, zoals in Madrid. Die overtuiging hebben ze en dat zullen ze ook laten zien. Waar ik wel van overtuigd ben, is dat PSG nog een stap hoger is. In eigen huis winnen ze met 3-0 van Real en dat wil toch iets zeggen. Morgen/dinsdag hebben we alleen veel te winnen en niets te verliezen, net zoals in Madrid. Een test om te zien hoever de spelers staan."

Of het dit seizoen een wedstrijd is tegen Francs Borains of een verplaatsing naar Madrid, Club probeert altijd zijn eigen spel te ontwikkelen. Ook tegen de Franse landskampioen en competitieleider zullen de West-Vlamingen zich niet ingraven. "De filosofie is altijd dezelfde, het verschil zit in de details. De spelers geloven ook steeds meer in hun kwaliteiten. We kunnen iedereen pijn doen, maar tegen PSG moeten we wel realistisch zijn: we zullen alles moeten geven om iets uit deze wedstrijd te kunnen halen. Een punt is een stunt en een zege zou een mirakel zijn. Het enige dat ik wil is dat mijn spelers het beste uit zichzelf halen en dat ze durven voetballen en pressing zetten, en niet wijken voor hun tegenstander. Als je tegen PSG voor je eigen zestien meter gaat staan wachten, dan voetballen ze er los door, dat doen ze elke week in Frankrijk."