Quick-Step blikt vooruit op Ronde van Vlaanderen, bij 25 jaar als wielersponsor

Een overwinning voor Tim Merlier in Nokere, en een derde plaats voor Yves Lampaert in Brugge-De Panne, dat zijn de enige prooien van de Wolfpack in Vlaanderen tot nu toe. Ook in de Ronde van Vlaanderen lijkt Soudal Quick-Step veroordeeld tot een tweederangsrol, al blijven ze wel strijdvaardig.

"We hebben een slag verloren, niet de oorlog"

Patrick 'The Godfather' Lefevre heeft er nog een goed oog op en houdt het hoofd koel. "Ik maak mij niet boos, maar ik wil ook niet dat ze erbij zitten als geslagen honden. Ik ben zondag na Gent-Wevelgem nog even naar de Shamrock gereden. Ze zagen er heel gelaten uit en dan vind ik dat ze dat niet moeten doen. We hebben een slag verloren, maar niet de oorlog."

Tim Merlier maakt zondag zijn debuut in de Ronde van Vlaanderen. De nervositeit is bij hem in kleine hoeveelheid aanwezig. "Toen ik het hoorde dat ik de Ronde moest doen, heb ik toch niet goed geslapen. Hoewel ik een beetje stress heb, is het toch een kinderdroom die uitkomt. Nu mag ik voor de eerste keer deelnemen en ik kijk er echt naar uit." (lees verder onder de foto)

Yves Lampaert is de enige die al op het podium stond van een WorldTourwedstrijd in Vlaanderen. In Brugge-De Panne spurtte hij naar een derde plaats. Momenteel staat iedereen in de schaduw van de grote drie (Van Aert, Van der Poel en Pogacar) en dat beseft ook Lampaert maar al te goed. "Je kunt moeilijk rond de grote drie kijken, want het zijn enorme talenten. Het is jammer dat ik er tegen moet koersen, maar dat is nu eenmaal zo. We gaan het ze toch proberen moeilijk te maken."

Afwachten

Gelukkig voor de Wolfpack zijn speerpunten Kasper Asgreen, de winnaar van twee jaar geleden, en Julian Alaphilippe aan de beterhand. De Franse ex-wereldkampioen ging woensdag na pech in Dwars door Vlaanderen nog bijtrainen. "We moeten zeker beter presteren, maar dat wil niet zeggen dat we als topfavorieten aan de start staan. Misschien moeten we op een iets andere manier koersen. Het is aan ons om agressief te koersen en iets vroeger de koers te openen dan we normaal zouden doen", zegt een vastberaden Tim Declercq.

Analisten hebben alle mogelijke tactische scenario's voorgesteld. Met welk plan de Wolfpack zal uitpakken is nog afwachten.